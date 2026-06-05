Путин заявил, что на Украине процветает коррупция

Одна из проблем, существующих сейчас на Украине, — это процветающая коррупции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информагенств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мало того что оружие с территории Украины расползается по всему миру. Это уже факт. Мало того что там коррупция процветает. Все проросло, такие корни эта коррупция пустила», — сказал президент. Помимо этого, добавил он, в республике возрождается нацизм, и с этим тоже нужно что-то делать.

Ранее Путин напомнил, что конфликт на Украине начался из-за того, что в республике подавляли все русское.