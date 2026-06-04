Путин рассказал об отличии России от Украины

Путин заявил, что у России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа — это главное условие достижения всех целей специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия располагает современными ударными средствами, включая гиперзвуковые ракеты, аналогов которым на вооружении Украины нет.

«И есть [у России] еще кое-что, что является самым главным», — заявил Путин, указав на патриотизм и волю российского народа.

В конце мая 2026 года Путин заявил, что сроки завершения СВО назвать невозможно. При этом он также отметил, что ситуация на поле боя складывается так, что это позволяет говорить о близости к завершению СВО.