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21:58, 4 июня 2026Россия

Путин рассказал об отличии России от Украины

Путин заявил, что у России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа — это главное условие достижения всех целей специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия располагает современными ударными средствами, включая гиперзвуковые ракеты, аналогов которым на вооружении Украины нет.

«И есть [у России] еще кое-что, что является самым главным», — заявил Путин, указав на патриотизм и волю российского народа.

В конце мая 2026 года Путин заявил, что сроки завершения СВО назвать невозможно. При этом он также отметил, что ситуация на поле боя складывается так, что это позволяет говорить о близости к завершению СВО.

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