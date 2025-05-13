В России заявили о намерении диверсифицировать торговлю с Танзанией

Решетников: Россия и Танзания в начале 2025 года нарастили товарооборот на 20 %

Товарооборот РФ и Танзании вырос в начале 2025 года на 20 процентов, причем российский экспорт увеличился в январе и феврале сразу на четверть. Об этом на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. На его заявление ссылается РИА Новости.

Главной задачей во взаимной торговле с этим африканским государством министр назвал диверсификацию. Он уточнил, что российские предприятия намерены приступить к поставкам животноводческой продукции в Танзанию. «Мы просим ускорить рассмотрение перечня таких компаний», — сказал Решетников, напомнив, что в обратном направлении традиционно поставляются табак, кофе, чай и фрукты.

Ранее стало известно, что в 2024 году Россия увеличила на 19 процентов объем поставленной в страны Африки сельхозпродукции. Главным ее покупателем на континенте стал Египет, а в топ-5 по объему импорта из РФ активнее всего нарастила его объемы Кения (на 33 процента). В основном африканские страны приобретали у РФ зерновые культуры — пшеницу, ячмень и кукурузу.