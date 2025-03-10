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15:31, 10 марта 2025Экономика

Россия стала поставлять Африке больше еды

«Агроэкспорт»: В 2024-м РФ увеличила поставки сельхозпродукции в Африку на 19 %
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В 2024 году Россия поставила сельхозпродукции в Африку на семь миллиардов долларов. О выросших поставках еды со ссылкой на центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ сообщает РИА Новости.

По оценкам экспертов, продуктов стали поставлять на 19 процентов больше в годовом выражении. За это время отечественная продукция экспортировалась в 45 государств континента.

Главным покупателем продукции агропромышленного комплекса стал Египет — в 2024 году поставки увеличились на 21 процент в денежном выражении. Преимущественно африканская страна покупала российскую пшеницу, а также подсолнечное и соевое масло, зернобобовые культуры, семена льна, мелассу, дрожжи и другие товары. В пятерку лидеров также вошли Алжир (плюс 1,5 процента), Ливия (минус 18 процентов), Кения (плюс 33 процента), Тунис (плюс 28 процентов).

В основном африканские страны приобретали зерновые культуры — пшеницу, ячмень и кукурузу (они обеспечили более половины экспорта пшеницы из России). Кроме того, на них пришлось 87 процентов поставок продовольствия на континент в денежном выражении. Также в страны Африки поставляли масложировую продукцию, мясо, рыбу и молочную продукцию из России.

В Союзе экспортеров и аналитическом центре «Русагротранса» назвали Египет главным покупателем российской пшеницы. С июля по декабрь 2024 года ее поставки из РФ выросли в 1,8 раза год к году. За отчетный период экспорт достиг отметки в 5,45 миллиона тонн. В топ импортеров также вошли Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия.

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