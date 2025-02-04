Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:59, 4 февраля 2025Экономика

Назван главный покупатель российской пшеницы

«Русагротранс»: В 2024 году Египет увеличил импорт российской пшеницы в 1,8 раза
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С июля по декабрь 2024 года Египет увеличил импорт российской пшеницы в 1,8 раза и стал лидером по импорту российского зерна. Главного покупателя со ссылкой на данные Союза экспортеров и производителей зерна и аналитического центра «Русагротранса» называет газета «Ведомости».

Как показало исследование, в первой половине сельхозгода 2024/25 Египет приобрел 5,45 миллиона тонн пшеницы у России. Помимо него в числе главных покупателей российского зерна Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Всего за июль-декабрь Россия поставила на внешние рынки 37 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 30 миллионов — пшеницы (за год объем ее поставок вырос на семь процентов).

На рост поставок в Египет позитивно повлияли малая стоимость фрахта судов и «относительно низкий» уровень мировых цен на черноморскую пшеницу и конкурентное предложение со стороны российских экспортеров, пояснил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Дополнительным фактором стало значительное ослабление курса египетского фунта, добавил аналитик практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Константин Власов

По оценке «Русагротранса» в этом сельхозгоду (с июля 2024 по июнь 2025 года) Россия экспортирует не менее 42 миллионов тонн пшеницы, что станет третьим результатом в истории. При этом ограничивающим фактором является квота на вывоз пшеницы из России, которая заработает с середины февраля.

В январе 2025 года экспорт зерна из России упал в два раза в сравнении с первым месяцем 2024 года. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский объяснил это выросшими внутренними и низкими мировыми ценами.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал одну из причин начала СВО

      53-летняя ведущая показала фигуру в бикини

      Россиянин вышел на дорогу проверить свою машину и не выжил

      Кушанашвили назвал самый тяжелый момент в борьбе с раком

      Российская тревел-блогерша побывала в 12 странах за год и раскрыла отношение к русским

      ВС России нанесли удар по готовящейся к переброске в Курскую область группе бойцов ВСУ

      Трамп пригласил одного политика на встречу в Белый дом

      В ВСУ пожаловались на замену командиров на верных Сырскому людей

      Иран представил новую баллистическую ракету Etemad

      В подполье сообщили об ударе по объекту с иностранными наемниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше