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14:17, 28 января 2025Экономика

Масштабы падения экспорта российского зерна оценили

Российский зерновой союз: Экспорт российского зерна снизился в январе в 2 раза
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В январе 2025 года экспорт зерна из России упал в два раза, если сравнивать с первым месяцем 2024 года. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Его процитировал ТАСС.

Он объяснил это выросшими внутренними и низкими мировыми ценами.

«Подросшая внутренняя цена на фоне достаточно низких мировых цен сожрала маржу экспортеров, и экспортеры достаточно резко снизили активность», — констатировал Злочевский.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства России Максим Титов спрогнозировал, что по итогам 2025 года российские агроэкспортеры не смогут превзойти рекордный показатель вывоза пшеницы, установленный в минувшем году. Это предположение он обосновал тем, что в 2024 году имели место заморозки и засухи. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, суммарный урожай зерна в России в 2024 году составил около 130 миллионов тонн.

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