России спрогнозировали падение вывоза ключевой агрокультуры

Замглавы Минсельхоза Титов: Объемы вывоза российской пшеницы в 2025 году упадут

По итогам 2025 года российским агроэкспортерам не удастся превзойти рекордный показатель вывоза пшеницы, установленный в 2024-м. Такой прогноз дал заместитель главы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Максим Титов. Его слова приводит ТАСС.

Грядущее падение экспорта пшеницы замминистра связал прежде всего с неблагоприятными погодными условиями в прошлом году. Из-за заморозков и засухи в ключевых аграрных регионах урожай зерна в стране оказался «не очень большим», посетовал Титов. «В 2025 году мы поставим меньше в целом по всему миру пшеницы», — резюмировал он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев оценил суммарный урожай зерна в России в 2024 году примерно в 130 миллионов тонн. Этот показатель, по его словам, позволит удовлетворить не только внутренний спрос, но и выполнить поставленные перед отечественными агроэкспортерами задачи.

При этом предыдущая оценка Минсельхоза подразумевала итоговый показатель на уровне 132 миллиона тонн. Однако, по словам главы ведомства Оксаны Лут, прогноз пришлось пересмотреть из-за неблагоприятных погодных условий и действующего режима контртеррористической операции (КТО) в Брянской, Белгородской и Курской областях.

Что касается прогноза на текущий сельскохозяйственный сезон (начался 1 июля 2024-го и завершится 30 июня 2025 года), то совокупные объемы экспорта российского зерна за этот период, по оценке Патрушева, составят порядка 55-60 миллионов тонн. В то же время на итоговый результат, отметил министр, может оказать влияние тяжелая уборка урожая в 2024 году, резюмировал вице-премьер.