Риск снижения сбора зерна в России из-за обстрелов ВСУ оценили

Минсельхоз пересмотрит прогноз сбора зерна в РФ из-за режима КТО в ряде регионов

Минсельхоз пересмотрит прогноз сбора зерна в России из-за неблагоприятных погодных условий в Сибири и режима контртеррористической операции (КТО) в нескольких важных аграрных регионах. Оценку привела глава ведомства Оксана Лут, ее цитирует ТАСС.

Она посетовала, что в нескольких ключевых агрорегионах страны из-за действия КТО и сохраняющейся угрозы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящее время сбор различных культур представляется невозможным. Речь идет, в частности, о Брянской, Белгородской и Курской областях. На этом фоне суммарные объемы урожая зерна в стране по итогам 2024 года могут снизиться.

Ранее в Минсельхозе заявили о сохранении прогноза по сбору урожая зерна в России в этом году, несмотря на заморозки и засуху в центральных и южных регионах. В ведомстве тогда ожидали итогового показателя на уровне 132 миллионов тонн.

В первой половине сентября глава Курской области Алексей Смирнов оценил суммарный ущерб местным аграриям от регулярных обстрелов ВСУ в десятки миллиардов рублей. Согласно его данным, с момента вторжения украинских солдат в регион в восьми приграничных районах области пострадали 94 предприятия. Уборочные работы, как уточнил Смирнов, не удастся завершить на площади 160 тысяч гектаров.