В России сохранили прогноз по урожаю зерна после заморозков и засухи

Минсельхоз сохранил прогноз сбора урожая зерна в 2024 году в 132 миллиона тонн

Минсельхоз России сохранил прогноз по сбору урожая зерна в текущем году на уровне 132 миллионов тонн, несмотря на заморозки и засуху. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут, ее цитирует ТАСС.

Она напомнила, что в центральной и южной частях страны в последние полтора месяца «было очень сухо». «То есть сначала нас заморозило, потом у нас было очень сухо», — добавила Лут. Министр сельского хозяйства отметила, что ожидания по урожаю в 2024 году могут быть впоследствии скорректированы, но пока остались на прежнем уровне — 86 миллионов тонн пшеницы и 28 миллионов тонн всех масличных.

Глава Минсельхоза подчеркнула, что многое будет зависеть от погоды. В последнее время шли дожди, что позволило зерну «набирать объем». Лут также рассказала, что достаточно неплохая ситуация складывается в Сибири, в этой части страны ожидается хороший урожай зерна.

Ранее сообщалось, что майские заморозки не перенесли более миллиона гектаров посевов, включая 850 тысяч гектаров зерновых. Из-за непогоды в стране пострадали также урожаи клубники, малины, черешни и других ягод.