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15:01, 3 июня 2024Экономика

В правительстве рассказали о возможном введении ЧС в России из-за мороза

Глава Минсельхоза РФ Лут рассказала о возможном введении ЧС из-за заморозков

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Режим чрезвычайного положения (ЧС) федерального масштаба из-за майских заморозков может быть введен в России до конца недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минсельхоза Оксаны Лут.

«ЧС планируем ввести до конца недели», — заявила она, добавив, что размер ущерба из-за заморозков пока не рассчитан.

Ранее стало известно, что майские заморозки привели к гибели более миллиона гектар посевов, в том числе 850 тысяч гектаров зерновых.

Из-за непогоды в стране пострадали урожай клубники, малины, черешни и других ягод. Эксперты при этом призвали не опасаться дефицита этих продуктов. По данным Telegram-канала Mash, земляника из-за морозов должна подорожать на 100 процентов — до шести тысяч рублей за один килограмм. По информации издания, в центральных районах России (Курской, Липецкой и Брянской областях) холода уничтожили до 90 процентов урожая этих ягод.

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      Мария Черкасова
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