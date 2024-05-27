Mash: земляника в России подорожает до шести тысяч рублей за килограмм

Из-за майских морозов, погубивших почти весь урожай российской земляники, эта ягода подорожает на 100 процентов — до шести тысяч за один килограмм. Об этом сообщил Telegram канал Mash. Кроме того, вырасти в цене могут и торты.

По информации издания, в центральных районах России холода уничтожили до 90 процентов урожая ягод. Речь идет о Курской, Липецкой и Брянской областях. Некоторые поставщики собираются повысить цены вдвое по сравнению с прошлым годом. А это значит, что килограмм земляники обойдется покупателям примерно в шесть тысяч рублей.

Как следствие, больше придется платить и за сладости, для изготовления которых используется земляника: торты, пирожные, джемы и варенья.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам Минсельхоза, спрос и предложение клубники в России достигнут пика в первый месяц лета 2024 года, и цены снизятся. Между тем, согласно выводам аналитиков «Чек Индекс», цены на эту ягоду в России уже выросли на 20 процентов в годовом выражении.

Эксперты объясняют ситуацию холодным началом мая, которое не прошло бесследно для многих сельскохозяйственных культур. Сильнее прочих пострадали клубника и черная смородина.

