Весенние заморозки разогнали в России цены на клубнику

Клубника в России подорожала почти на 20 процентов из-за весенних холодов

В России средняя розничная цена клубники в мае 2024 года выросла почти на 20 процентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков «Чек Индекс».

По их данным, с 1 по 22 мая средняя цена одного килограмма этой ягоды достигла 588 рублей, что почти на 20 процентов больше прошлогодних показателей. Больше всего за клубнику платят в Москве — 651 рубль за один килограмм.

Эксперты обращают внимание, что в последнем месяце весны цены на клубнику в России обычно снижаются, так как на рынке появляется продукция из южных регионов страны. Как следствие растет предложение, а, значит, падают цены. Так получилось и в 2024 году, когда майские цены оказались ниже апрельских. Однако в годовом выражении клубника все равно подорожала.

Такое положение дел аналитики объясняют особенно холодным началом мая, что сильно навредило ряду сельскохозяйственных культур. Наиболее ощутимый урон понесли клубника и черная смородина. Поэтому, согласно некоторым прогнозам, летом российских любителей этих лакомств может ждать очередной скачок цен.

Тем не менее Минсельхоз, как пишет РБК, не ждет, что в ближайшие месяцы клубника существенно подорожает, так как рынок вполне насыщен ей.

Также аналитики «Чек Индекса» выяснили, что хотя клубника и обходится российскому потребителю все дороже, он продолжает ее активно приобретать. Так, во второй половине мая продажи этой ягоды в среднем выросли на 70–80 процентов к уровню 2023 года.

Ранее выяснилось, что в 2023-м РФ вошла в первую десятку крупнейших импортеров клубники. На первой позиции расположились США, на второй — Германия, на третьей — Канада. Россия заняла шестое место.

Между тем, диетологи считают, что далеко не всем стоит есть эту ягоду. Так, например, если человек страдает от нарушений в работе ЖКТ, то ему стоит убрать клубнику из своего рациона. Да и здоровым людям, оказывается, нежелательно съедать больше 150 граммов клубники в сутки.

