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17:41, 14 апреля 2024Экономика

Россия вошла в число крупнейших импортеров клубники

РИА Новости: РФ в 2023 году стала шестым крупнейшим импортером клубники в мире

Фото: Andreas Arnold / Globallookpress.com

Россия в 2023 году стала шестым крупнейшим импортером клубники в мире. Об этом сообщает РИА Новости по итогам анализа данных платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб нескольких стран.

Объем международной торговли клубникой в прошлом году составил не менее 900 тысяч тонн, уточнили в агентстве. При этом 6 процентов от общей массы пришлось на российские закупки.

Больше всего клубники в прошлом году приобрели США: на них пришлось 267 тысяч тонн, чуть меньше трети (30 процентов) от всей массы глобального импорта. Вторую строчку заняла ФРГ с показателем 114 тысяч тонн, третью — Канада со 108 тысячами тонн. Россия разместилась на шестой строчке с показателем 51 тысяча тонн.

Больше всего клубники другим странам поставили Испания (247 тысяч тонн), Мексика (185 тысяч тонн) и США (152 тысячи тонн).

Ранее россиян предупредили о возможном снижении количества бананов в магазинах. Их стоимость может увеличиться на 20-30 процентов, а это, в свою очередь, может привести к уменьшению спроса, объяснил гендиректор агентства Infoline Иван Федяков. При таком сценарии объемы бананов, завозимых в магазины, предсказуемо снизятся, допустил он.

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      Лилиана Набиуллина
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