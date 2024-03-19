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14:56, 19 марта 2024Экономика

Россиянам спрогнозировали уменьшение количества бананов в магазинах

Аналитик Федяков: бананов в магазинах может стать меньше на фоне падения спроса

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Цены на бананы могут вырасти на 20-30 процентов, что способно привести к дальнейшему снижению спроса на них, в результате чего фрукт станет реже появляться в российских магазинах. Об этом рассказал URA.ru гендиректор исследующего рынок товаров и услуг агентства Infoline Иван Федяков.

По словам специалиста, к такому развитию событий может привести прежде всего ограниченная покупательская способность. «Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, ретейлерам будет просто нерентабельно ее продавать», — считает аналитик.

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Ранее стало известно, что за первые два месяца 2024 года россияне купили на 20 процентов меньше бананов, чем год назад. Обычно спрос на них зимой растет, но в этом году подорожание фруктов в рознице привело к снижению их потребления, писало РБК.

В начале февраля Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора. Причиной назвали обнаружение в продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. 22 февраля сообщалось, что Россия и Эквадор согласовали меморандум о фитосанитарном контроле. Тем не менее поставщики этой продукции в Россию ищут альтернативные пути поставки продуктов и уже начали закупки в Индии, Коста-Рике, Колумбии, Бразилии.

Федяков, в свою очередь, обратил внимание на отсутствие гарантий того, что потребители оценят вкус поставляемых не из Эквадора бананов. «Эквадорские бананы продаются не только в России, но и во всем мире именно из-за того, что это одни из самых популярных и доступных видов данной продукции», — напомнил он.

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      Дмитрий Воронин
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