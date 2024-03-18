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07:18, 18 марта 2024Экономика

В России захотели снизить зависимость импорта бананов от Эквадора

«Ъ»: ретейлеры в России хотят снизить зависимость импорта бананов от Эквадора

Фото: Guillermo Granja / Reuters

Несмотря на снятие Россельхознадзором претензий к производителям бананов из Эквадора, поставщики этой продукции в Россию ищут альтернативные пути закупки продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Отмечается, что ретейлеры обеспокоены неустойчивой политической обстановкой в Эквадоре из-за бунтов местных преступных группировок. Импортеры уже начали поставки бананов из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии и других стран. Однако изменение существующих цепочек поставок и отказ от работы с Эквадором займет несколько лет. В свою очередь, это может привести к росту цен, предупреждают эксперты.

В начале февраля Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора. Причиной якобы стало обнаружение в продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. 22 февраля сообщалось, что Россия и Эквадор согласовали меморандум о фитосанитарном контроле.

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      Марина Совина
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