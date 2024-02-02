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19:31, 2 февраля 2024Экономика

В России ограничили поставки бананов из Эквадора

Россельхознадзор приостановил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россельхознадзор решил с пятого февраля приостановить поставки в страну бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. Об этом сообщается на сайте службы.

Ведомство попросило главу эквадорского Минсельхоза Франклина Данило Паласиоса Маркеса принять соответствующие меры в отношении организаций с наибольшим числом нарушений. В Россельхознадзоре заявили об обеспокоенности ситуацией, связанной с поставками бананов, указав, что если власти южноамериканской страны не отреагируют на ситуацию должным образом в России будут вынуждены «перейти к следующему этапу введения ограничительных мер».

Претензии по поводу мухи-горбатки выдвигаются к поставщикам бананов из Эквадора не впервые. В частности, Россельхознадзор заявлял о них в конце 2019 года. Тогда отмечалось, что на долю страны приходится 96 процентов всего импорта бананов в РФ. При этом Россия является одним из основных покупателей этого фрукта, занимая 20 процентов экспорта Эквадора по соответствующей статье.

На фоне санкций Запада, введенных в 2022 году, с поставками бананов возникли логистические проблемы. В результате в 2023 году этот вид продукции стал одним из лидеров по росту розничных цен в России.

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      Дмитрий Воронин
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