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Антироссийские санкции привели к проблемам с поставками бананов из Эквадора

WSJ: Эквадор не сможет поставлять бананы в Россию из-за санкций Запада против Москвы

Фото: Guillermo Granja / Reuters

Из-за санкций Запада против Москвы фермеры из Эквадора испытывают проблемы с поставками бананов в Россию. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, Россия является одним из главных покупателей эквадорских бананов: в нее направляется 20 процентов экспорта данного фрукта. Однако антироссийские санкции и заторы в европейских портах привели к тому, что судоходные компании прекратили поставки в Россию. Из-за этого некоторые производители вынуждены отдавать бананы за бесценок или даром, чтобы фрукты не пропали.

С аналогичной проблемой столкнулись и эквадорские поставщики цветов, а также производители мяса из Парагвая, у которых Россия является вторым по величине покупателем.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России.

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Марина Совина
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