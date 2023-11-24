В России объяснили необычный рост цен на бананы

Зампред «Руспродсоюза» Леонов объяснил рост цен на бананы снижением курса рубля

Рост розничных цен на бананы в России на 44,6 процента с начала года объясняется как снижением курса рубля, так и заметно подорожавшей логистикой. Об этом, комментируя данные Росстата, рассказал заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передает РИА Новости.

По его словам, ничего необычного в подорожании нет. Продукт покупается за валюту, а рубль к доллару с начала года потерял примерно столько же. Леонов указал, что по состоянию на 20 ноября средние розничные цены на бананы превышают 145 рублей.

Представитель ассоциации отметил, что при этом оптовые цены на бананы начали снижаться в связи с некоторым укреплением российской валюты. Теперь вопрос снижения розничных цен находится в ведении торговых сетей, хотя ожидать этого сразу нельзя.

Ранее сообщалось, что цены на салат оливье в России за год выросли минимум на 45 процентов. Килограмм салата с колбасой к концу года обойдется в 300 рублей, а с курицей немного дешевле — в 269 рублей.

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция с начала года превысила семь процентов, что нельзя назвать безопасным значением. Для борьбы с ней, подчеркнула она, ключевая ставка будет удерживаться на высоком уровне как минимум несколько кварталов.

Вместе с тем первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов усомнился, что у Банка России хватит инструментов для достижения целевых значений по инфляции в следующем году. Он указал, что пока в истории не было прецедентов решения такой задачи в нынешних условиях.