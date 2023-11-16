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14:08, 16 ноября 2023Экономика

Оливье в России резко подорожал

Цены на салат оливье в России выросли на 45 % за год

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Цены на салат оливье в России резко выросли. За год популярное новогоднее блюдо подорожало минимум на 45 процентов, сообщает Telegram-канал Mash.

Сильнее всего вырос в цене оливье с колбасой — килограмм салата для праздничного стола для россиян обойдется в 300 рублей. Вариант приготовления блюда с курицей немного дешевле — 269 рублей. Тазик салата (на четыре килограмма) будет стоить 1201 и 1036 рублей. Для сравнения, в 2022 году их стоимость составляла 196 и 174 рубля соответственно или 786 и 695 рублей в пересчете на тазик.

С декабря 2022-го по ноябрь 2023-го сильнее всего подорожали картофель, морковь, колбаса, курица и майонез — эти ингредиенты и обеспечили прирост стоимости салата. Так, картофель подорожал с 28 до 50 рублей, морковь — с 30 до 70 рублей, яйца — с 81 до 100 рублей, колбаса — с 285 до 415 рублей, а майонез — с 55 до 110 рублей.

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По данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», одним из самых подорожавших продуктов из потребительской корзины россиян стала курятина. Стоимость мяса птицы за два года увеличилась на 18 процентов. Сильнее выросли в цене лишь бананы и соль (плюс 71 и 64 процента соответственно).

Россиян также предупредили о возможном двукратном подорожании оливкового масла. Цены на него могут вырасти из-за плохого урожая в Греции и роста отпускных цен производителей. Сейчас цены на продукт в России ниже, чем в Европе за счет партий, поставленных еще по старым ценам, однако в скором времени закупочная стоимость масла поднимется до восьми долларов за литр.

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      Вячеслав Агапов
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