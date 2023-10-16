В России предлагают повысить минимальную цену на водку. Сколько будет стоить бутылка?

Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на водку до 299 рублей с 1 января

Министерство финансов России предложило с 1 января 2024 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. Согласно проекту документа, водка будет стоить минимум 299 рублей за 0,5 литра, бренди — 403 рублей, коньяк — 556 рублей за тот же объем. Проект приказа опубликован на портале нормативных актов.

Также в Минфине предложили внести в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице, ром. Его стоимость ограничат минимальной планкой в 403 рубля за 0,5 литра.

Почему повышают цены на алкоголь?

Повысить МРЦ на спиртное попросил Союз отрасли производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие компании). Необходимость поднять цены члены союза обосновали увеличением акциза на крепкие спиртные напитки до 128,6 рубля (плюс 5 процентов), удорожанием логистики и закупаемой за рубежом упаковки и ингредиентов. По словам представителей рынка, по итогам 2023 года стоимость производства алкоголя вырастет не менее чем на десять процентов, а увеличение минимальных цен позволит избежать их продажи дешевле себестоимости.

Как отметил руководитель WineRetail Александр Ставцев, водка, которая продается по МРЦ, занимает около 35 процентов рынка. По словам эксперта, компании не желают уступать нишу конкурентам, но маржа постоянно снижается, и бесконечно оптимизировать издержки невозможно.

Объемы производства крепкого алкоголя в России снизились

С начала 2023 года производство крепкого алкоголя в России упало на 4,2 процента. Выпуск водки и коньяка снизился на 5,7 процента и 7,2 процента соответственно. В 2022 году спрос на алкоголь вырос, так как россияне закупались из-за непредсказуемого курса валют и ситуации в стране. В 2023-м такого ажиотажа не наблюдается, а рост цен дополнительно сказался на продажах — из-за инфляции без повышения платежеспособности россияне стали реже покупать алкоголь.

Однако основной причиной сокращения производства называют запрет на экспорт алкоголя из России в США, Евросоюз и другие страны в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Эти меры сократили экспортную выручку на треть.

На внутреннем рынке отмечается постепенный рост спроса за счет импортозамещения: на полках магазинов появляются более дешевые аналоги ушедших брендов, интерес к отечественной продукции растет.

Импортное вино тоже станет дороже

Также в России предрекли рост цен на импортное вино. Как рассказал в беседе с «Лентой.ру» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, на данный момент в РФ имеется годовой запас импортного вина, которое можно продавать, не повышая цены, но бизнес на это не пойдет.

При этом чем дороже импортное вино из недружественных стран, тем ниже будет повышение цены, считает он. В частности, по словам эксперта, вино, которое стоило 2 тысячи рублей подорожает до 2,3-2,4 тысячи.

По итогам июля суммарные объемы поставок всех вин в Россию без учета ввоза продукции из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) побили месячный рекорд с начала 2023 года и превысили 45,5 миллиона литров.

Резкий прирост ввоза всех видов зарубежных вин в Россию произошел перед повышением пошлины на эту алкогольную продукцию из так называемых недружественных стран. Мера вступила в силу с 1 августа 2023 года и затронула крупнейших производителей из всех государств Евросоюза (ЕС), США, Австралии и других западных стран. С этой даты сборы повысили с 12,5 до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр.