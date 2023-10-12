В России попросили сделать водку дороже

«Ъ»: производители спиртного попросили поднять минимальные цены на водку до ₽301

Крупнейшие российские алкогольные компании попросили Минфин поднять с 2024 года минимальные розничные цены (МРЦ) на водку. Об этом со ссылкой на обращение союза отрасли производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие компании) сообщает «Коммерсантъ».

Представители рынка просят увеличить минимальные отпускные цены с 229 до 243 рублей, оптовые — с 238 до 253 рублей, а розничные — до 310 рублей за бутылку объемом 0,5 литра (плюс 7 процентов). В обращении к главе Минфина Антону Силуанову производители объясняют желание сделать напиток дороже увеличением акциза на крепкие спиртные напитки до 128,6 рубля (плюс 5 процентов). Также на изготовителей давят удорожание логистики и закупаемой за рубежом упаковки и ингредиентов, В 2023 году стоимость производства вырастет не менее чем на десять процентов, и увеличение минимальных цен позволит избежать продажи напитков дешевле себестоимости и не допустить снижения производства, пояснили авторы письма.

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, водка, которая продается по МРЦ, занимает около 35 процентов рынка. Компании не хотят уступать нишу конкурентам, но маржа постоянно снижается, и бесконечно оптимизировать издержки невозможно, заявил эксперт.

Повышение цен на семь процентов недостаточно, чтобы компенсировать все затраты производителей, даже если учитывать официальные цифры инфляции в 7,5 процента, заявил президент СПАП Игорь Косарев. Индексация необходима в том числе для борьбы с недобросовестной конкуренции со стороны компаний, которые могут продавать алкоголь дешевле себестоимости, уклоняясь от уплаты налогов либо используя поддержку региональных бюджетов, добавил он.

По мнению владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, повышение МРЦ может привести к стагнации рынка. Это не позволит зарабатывать крупнейшим игрокам, но может вытеснить с рынка марки средней ценовой категории, предупредил аналитик.

В январе — сентябре 2023 года производство крепкого алкоголя в России упало на 4,2 процента. Выпуск водки и коньяка сократился на 5,7 процента и 7,2 процента соответственно. В 2022 году был повышенный спрос на алкоголь, так как россияне закупались из-за непредсказуемого курса и ситуации в стране. В 2023 году подобного ажиотажа не наблюдается, при этом из-за инфляции без повышения платежеспособности люди стали реже покупать алкоголь.