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03:58, 12 октября 2023Экономика

В России сократилось производство водки и коньяка

«Известия»: производство водки и коньяка в России сократилось на 5,7 % и 7,2 %

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Производство водки и коньяка в России сократилось в январе — сентябре 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,7 процента и 7,2 процента соответственно. В целом выпуск алкогольной продукции упал на 4,2 процента, производители объясняют происходящее стабилизацией рынка, передают «Известия».

По словам экспертов, в 2022 году в России наблюдался повышенный спрос на алкоголь, поскольку люди делали закупки впрок из-за непредсказуемого курса и ситуации в стране. В 2023 году подобного ажиотажа не наблюдается, кроме того, инфляция без повышения платежеспособности населения оттеснила эту потребительскую категорию — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года россияне стали реже покупать алкоголь.

Основной причиной сокращения производства называют запрет на экспорт алкоголя из РФ в США, Евросоюз и другие страны в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Это сократило экспортную выручку на треть. При этом на внутреннем рынке отмечается постепенный рост спроса за счет импортозамещения: на полках магазинов появляются более дешевые аналоги ушедших брендов, растет интерес к отечественной продукции.

В основном сокращение выпуска алкоголя сказалось только на производителях, дефицита продукции в магазинах нет, покупатель может наблюдать только рост цен из-за повышения себестоимости и расходов на логистику. В будущем благодаря локализации рынка в России появятся более разнообразные виды алкоголя и производство крепких напитков, таких как водка и коньяк, может вырасти.

Ранее сообщалось, что российские власти собрались продать крупнейшего в стране производителя спирта частному бизнесу. Компании принадлежат восемь спиртовых заводов в разных регионах страны, она занимается производством, поставкой и уничтожением нелегальной продукции.

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    Александра Синицына
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