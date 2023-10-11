Власти собрались продать крупнейшего в России производителя спирта

Глава Минфина Силуанов предложил приватизировать 100 процентов «Росспиртпрома»

Министр финансов Антон Силуанов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой провести приватизацию 100 процентов «Росспиртпрома» — крупнейшего в России поставщика этилового спирта — уже в 2023 году. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщают «Известия».

В пояснении к инициативе отмечается, что продажа частному бизнесу позволит компании проводить более гибкую маркетинговую позицию, лучше управлять рентабельностью продаж и иметь возможность оперативно принимать решения по значимым сделкам.

По данным ведомства, в последние годы позиции «Росспиртпрома» на рынке слабеют. В прошлом году его доля составляла 46,6 процента, в этом — 42,5 процента. Такая динамика связана с ростом конкуренции на рынке, только в 2022 году число самостоятельных производителей спирта выросло на 84 процента.

«Росспиртпрому» принадлежат восемь спиртовых заводов в разных регионах страны. Компания занимается производством, поставкой и уничтожением нелегальной продукции.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил, что государству принадлежат основные крупные производители сырья для водки и ликероводочных изделий — помимо «Росспиртпрома» это «Татспиртпром» и «Башспирт». Поэтому эксперт предположил, что, скорее всего, покупателем станет какое-то доверенное лицо. Стоимость сделки он предварительно оценил в 30 миллиардов рублей.

Накануне, 10 сентября, Силуанов указывал, что для Минфина приватизация остается одним из возможных источников пополнения бюджета. После возвращения выплат по демпферному механизму нефтяным компаниям в полном объеме ведомство нуждается в средствах для сокращения бюджетного дефицита.

