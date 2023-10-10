Силуанов назвал способ пополнить бюджет России

Силуанов: приватизация может стать одним из способов пополнения бюджета России

Минфин России рассматривает возможную приватизацию в качестве одного из источников пополнения бюджета страны. Такой способ назвал министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

По словам главы ведомства, отдельные активы государства можно реализовать без утери контроля над ними. Минфин уже подготовил список компаний, которые можно дополнительно внести в перечень для приватизации.

«Это вопрос такой более точечный, я сейчас даже не хотел бы останавливаться на конкретно каких-то примерах, этот вопрос должен обсуждаться в правительстве. Это тоже хороший источник финансирования бюджетных трат», — заявил он.

Провести новый этап приватизации в России ранее предлагал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, речь идет именно о конкретных случаях, поскольку «широкую приватизацию, наверное, в нынешних условиях трудно ожидать». Подобная мера позволит России «удержаться в свободной экономике», добавил топ-менеджер.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, страна должна двигаться в сторону приватизации, так как это поможет развитию частного бизнеса. Передачу части государственного имущества в частную собственность возможно сделать без ущерба стратегическим интересам России, добавила она.

В правительстве при этом заявили, что планов на приватизацию в 2024 года нет. Сейчас в стране нет активов, где можно было бы найти баланс между интересами бизнеса, бюджета и объективной необходимостью сохранить контроль государства. Так, по словам источника «Ведомостей», продажа небольшого пакета в условной РЖД не интересна бизнесу до такой степени, чтобы он был готов предложить за него справедливую цену.

