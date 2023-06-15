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11:58, 15 июня 2023Экономика

В ЦБ поддержали идею приватизации в России

Глава ЦБ Набиуллина заявила о необходимости приватизации в России
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В настоящее время России нужно двигаться в сторону приватизации, заявила во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть что приватизировать», — поддержала идею глава Центробанка (ЦБ). Она добавила, что передачу части государственного имущества в частную собственность возможно сделать без ущерба стратегическим интересам России.

Главной задачей приватизации, по ее словам, является развитие частного бизнеса, а вопрос доходов бюджета в этой ситуации не является первостепенным.

С Набиуллиной согласился глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он подчеркнул, что у государства есть достаточное количество активов, которые используются неэффективно, а их передача бизнесу поспособствует ускорению роста экономики и увеличению возможностей для инвестиций. Министр добавил, что стране нужно двигаться в сторону частных инвестиций, поскольку только они «вытащат нашу экономику».

Поддержал идею и помощник президента России Максим Орешкин. Он считает передачу государственной собственности бизнесу необходимой, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя.

Инициативу перезапуска приватизации в России поддерживают и главы крупнейших банков страны — Андрей Костин (ВТБ) и Герман Греф (Сбер). Продажа части государственных предприятий может помочь выполнению двух задач — наполнению бюджета и структурной перестройке экономики.

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    Мария Грушко
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