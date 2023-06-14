Греф поддержал идею о новой приватизации в России

Герман Греф: приватизация поможет структурной перестройке экономики и наполнению бюджета

Председатель правления Сбербанка Герман Греф поддержал идею главы ВТБ Андрея Костина о проведении новой приватизации в России. Об этом он заявил в интервью РБК.

Продажа части государственных предприятий может помочь выполнению двух задач — наполнению бюджета и структурной перестройке экономики, объяснил банкир. Российские власти «активно проводят политику сокращения социального неравенства», которая требует больших расходов, а также финансируют развитие инфраструктуры.

При этом сейчас в России наблюдается растущий дефицит бюджета — Сбер прогнозирует, что по итогам года он составил от двух до трех процентов ВВП. Пополнить казну и покрыть расходы можно двумя способами — через увеличение госзаимствований или через приватизацию, считает Греф.

Глава ВТБ Андрей Костин озвучил идею перезапустить процесс приватизации в России в своей статье для РБК в апреле. По его мнению, этот инструмент ранее уже доказывал свою эффективность, а теперь мог бы обеспечить новую модель роста российской экономики. Костин подчеркнул, что российский бизнес накопил большой инвестиционный капитал, а инвестиционная база начала значительно сужаться после 2014 года.

В Кремле эту инициативу назвали «весьма интересной», но подчеркнули, что администрация президента ее не обсуждает. Замминистра финансов страны Алексей Моисеев заявлял, что большая приватизация России действительно необходима, но для ее запуска необходимо сформировать рынок и внутреннего инвестора. Позже он уточнил, что вопрос продажи госпредприятий на повестке дня не стоит.