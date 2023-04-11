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01:39, 11 апреля 2023Экономика

Глава ВТБ предложил перезапустить процесс приватизации в России

Глава ВТБ Костин предложил перезапустить процесс приватизации в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить процесс приватизации в России. Об этом он написал в статье для РБК.

Он указал, что это могло бы обеспечить новую модель роста российской экономики. Банкир подчеркнул, что передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, который ранее уже доказывал свою эффективность. По утверждению Костина, российский бизнес накопил большой инвестиционный капитал, а инвестиционная база начала значительно сужаться после 2014 года.

Еще одним источником денег для экономики Костин назвал ликвидные средства главной кубышки России — Фонда национального благосостояния. «Мы слишком долго изымали деньги из экономики. Настало время их возвращать», — резюмировал он.

В октябре 2022 года профессора кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Кайсын Хубиев и Иван Теняков пришли к выводу, что России необходимо поменять действующую экономическую модель и перестроить действующую систему частной собственности, поскольку она работает не на страну, а на небольшой круг получателей выгоды, не заинтересованных в развитии экономики. Ученые отмечали, что за 30 лет Россия в разы отстала от мировой траектории экономического развития. Если в среднем в мире к 2019 году ВВП вырос в 2,8 раза, то в России — на 20-25 процентов. Для смены тенденции они предлагают власти заняться своего рода реприватизацией — мягким вариантом национализации, где власти не конфискуют собственность, а объявляют все ранее приватизированные предприятия объектами инвестиционных конкурсов. Победителями могут стать нынешние владельцы, новые владельцы, государство или трудовые коллективы.

21 февраля президент России Владимир Путин отметил, что никто из простых граждан не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом. «А в разговорах на кухне люди припомнили и приватизацию, и показную роскошь так называемых новых людей», — добавил российский лидер.

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Марина Совина
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