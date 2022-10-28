В МГУ предложили «реприватизацию» для борьбы с 30-летним отставанием в развитии

Профессора МГУ предложили власти заняться «реприватизацией» из-за отставания в развитии

России необходимо поменять действующую экономическую модель и перестроить действующую систему частной собственности, поскольку она работает не на страну, а на небольшой круг получателей выгоды. К такому выводу пришли профессора кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Кайсын Хубиев и Иван Теняков, пишет РБК.

В статье «Надломленный вектор развития российской экономики», предназначенной для последнего выпуска научного журнала «Вопросы политической экономии», ученые отмечают, что за 30 лет Россия в разы отстала от мировой траектории экономического развития. Если в среднем в мире к 2019 году ВВП вырос в 2,8 раза, то в России — на 20-25 процентов.

Для смены тенденции они предлагают власти заняться своего рода реприватизацией — мягким вариантом национализации, где власти не конфискуют собственность, а объявляют все ранее приватизированные предприятия объектами инвестиционных конкурсов. Победителями могут стать нынешние владельцы, новые владельцы, государство или трудовые коллективы.

Именно в приватизации 1990-х годов Хубиев и Теняков видят причину нынешних проблем. По их мнению, с тех пор собственники предприятий не заинтересованы в развитии экономики, и инициативы государства по прорывному развитию не находят у них понимания. Если собственников поменять, уверены они, то новые владельцы окажутся мотивированными для вложения внутри страны. Что позволяет надеяться на столь позитивные перемены, ученые не уточнили.

При этом они хотели бы видеть новые пятилетние планы развития с контрольными цифрами, объектами и сроками исполнения по всему спектру государственного участия, для чего требуется отмена независимости Центробанка и перекрытие возможностей для частного бизнеса перенаправлять средства за границу.

Замдиректора института «Центр развития» НИУ Высшая школа экономики Валерий Миронов заметил, что предлагаемая модель подразумевает заинтересованность владельца частной собственности в развитие своих активов. Однако в нынешней экономической модели заключены те же принципы.

По его словам, если доходы выводятся за рубеж, значит, собственникам что-то мешает инвестировать внутри страны и сама по себе смена владельцев ситуацию не исправит. «Вопрос не в том, кому будут принадлежать заводы. Вопрос в том, как сделать собственность эффективной для экономики», — подытожил он.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что текущая рыночная модель развития страны сохранится, в национализации нет никакой необходимости. По его мнению, и в рамках нынешнего курса страна успешно борется бедностью и растущими темпами повышает благосостояние граждан.