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19:23, 27 октября 2022Экономика

Путин высказался о национализации в России

Президент Путин опроверг необходимость национализации в России

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Проводить национализацию в России нет никакой необходимости, страна продолжит развиваться в рыночных условиях. Таким образом президент РФ Владимир Путин в ходе разговора на заседании дискуссионного клуба «Валдай» объяснил свое отношение к желаниям «людей коммунистических взглядов». Трансляция выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

По его словам, оценить эффективность национализации однозначно сложно, но в текущих условиях она не нужна. Наиболее правильным решением Путин назвал использование рыночных принципов под контролем государства.

Таким образом, подчеркнул президент, стране удается лучше бороться с бедностью, более высокими темпами повышать благосостояние граждан, улучшать ситуацию в образовании и здравоохранении.

До этого Путин возмутился тем, что западные страны сделали «цап-царап» в отношении российских золотовалютных резервов после ввода российских войск на территорию Украины. По его словам, текущая политика Запада сводится к тому, что всю прибыль получают сверхбогатые, а не большинство населения.

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Платон Щукин
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