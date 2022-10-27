Путин раскритиковал выгоду «отдельных сверхбогатых корпораций»

Путин заявил, что выгоду должно получать большинство, а не сверхбогатые корпорации

В мировой торговле выгоду должно получать большинство, а не отдельные сверхбогатые корпорации, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

При этом он критически высказался относительно импорта из западных государств. «Если сегодня Запад продает другим странам лекарства или семена продовольственных культур, то приказывает убить национальную фармацевтику и селекцию, по сути, ведь на практике все сводится к этому. Поставляет станки и оборудование — губит местное машиностроение», — сказал Путин.

По мнению президента России, у «новых центров мирового развития» есть уникальные разработки, которые позволяют им конкурировать с западными корпорациями.

Он также заявил, что в будущем в многополярном мире должны будут доминировать расчеты в национальных валютах. В ходе выступления Путин возмутился тем, что западные государства «прикарманили» российские золотовалютные резервы из-за военной операции на Украине.