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18:08, 27 октября 2022Экономика

Путин возмутился «цап-царапом» со стороны Запада

Президент Путин возмутился заморозкой резервов России со стороны Запада

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин возмутился финансовой политикой США и других западных стран, которые сначала разрушили саму идею резервных валют, а затем, в ответ на ввод российских войск на территорию Украины, заморозили российские золотовалютные резервы. Трансляция выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

«А потом и вовсе цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы», — объяснил российский лидер, предсказав, что переход к расчетам в национальных валютах будет все популярнее.

Одновременно Путин рассказал, что Запад использует технологическое развитие в своих интересах, для увеличения неравенства. По мнению российского президента, если в какую-то страну заходит западная компания, то про развитие можно забыть.

«Приказывают убить национальную фармацевтику и селекцию. Поставляют станки и оборудование и губят местное машиностроение», — привел он пример такого подхода.

Ранее президент использовал выражение «цап-царап» для описания другой ситуации. В 2019 году он указал, что Россия не слишком активно занимается технологиями добычи сланцевой нефти, в которую вкладывают серьезные средства США, потому что планирует потом сделать «цап-царап» — то есть дешево купить их или каким-то образом заполучить.

Также в сегодняшней речи Путин обвинил коллективный Запад в хамстве за позицию по смене власти на Украине в 2014 году. «Поддержали же. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего», — сказал он, подчеркнув при этом, что врагом Запада Россия себя не считает.

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Платон Щукин
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