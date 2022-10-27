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17:43, 27 октября 2022Россия

Путин обвинил Запад в хамстве

Путин назвал хамством признание западных стран в финансировании госпереворота на Украине

Кадр: Первый канал

Президент России Владимир Путин назвал хамством признание западных стран в финансировании госпереворота на Украине. Об этом глава государства высказался в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Он обвинил Запад в подготовке госпереворота на Украине в 2014 году, подчеркнув, что подобная политика привела к трагическим последствиям. При этом Путин указал на то, что западные страны открыто признались в финансировании тех событий.

«Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что во время пленарной сессии «Валдая» Путин порассуждал о причастности «руки Кремля» к мировым событиям. По его мнению, подобные заявления дошли до абсурда, когда любая отличная точка зрения объявляется угрозой демократии.

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Алевтина Запольская
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