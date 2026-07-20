Мужчина потерял нос при спасении женщины от преступника

В Китае мужчина пожертвовал носом ради спасения женщины

В Китае 69-летний мужчина потерял нос, когда попытался спасти женщину от обезумевшего преступника. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в апреле в провинции Хунань. Неизвестный молодой человек ворвался в поселок и начал крушить все вокруг и нападать на прохожих. Затем он схватил за шею женщину на скутере. Проходивший мимо Цзэн Фаньлинь, не раздумывая, бросился на нападавшего, а двое других сельчан помогли ему скрутить хулигана.

В ходе борьбы преступник откусил мужчине часть носа. Несмотря на жуткую боль и кровотечение, Цзэн удерживал злоумышленника до приезда полиции, после чего его экстренно госпитализировали. Врачи сообщили, что большая часть носа была утеряна, и реконструкция оказалась крайне сложной: хирургам пришлось пересаживать кожу с головы пациента, чтобы восстановить крылья носа и вернуть ему способность нормально дышать.

По словам самого Цзэна, боль — это ерунда в контексте спасенной жизни. Расходы на лечение, превысившие 70 тысяч юаней (около 900 тысяч рублей), взяло на себя государство, а фонд Alibaba и местные СМИ выплатили герою 20 тысяч юаней (около 260 тысяч рублей) в качестве награды за смелость.

Сам Цзэн, выросший сиротой и получивший бесплатное образование благодаря помощи односельчан, всегда стремился отплатить обществу добром — в 2016 году он уже помогал полиции ловить вора.

Ранее в Австралии стая собак прогнала преступника, который попытался изнасиловать двух женщин в парке. Инцидент произошел утром во вторник, 14 июля, на берегу ручья Гардинерс-Крик в Мельбурне