11 собак прогнали насильника и спасли двух женщин

В Австралии собаки защитили двух женщин от насильника и попали на видео

В Австралии стая собак прогнала преступника, который попытался изнасиловать двух женщин в парке. Об этом сообщает Nine News.

Инцидент произошел утром во вторник, 14 июля, на берегу ручья Гардинерс-Крик в Мельбуррне. 39-летняя и 67-летняя женщины вместе выгуливали 11 собак, когда заметили мужчину, прячущегося в кустах. По словам одной из пострадавших, незнакомец внезапно выскочил и схватил ее подругу за шею и плечи, а затем направился к ней, угрожая и требуя заняться с ним сексом в тоннеле под автострадой.

В этот момент собаки бросились на насильника и погнали его в сторону тоннеля, дав женщинам возможность сбежать — одна из них даже успела оторвать кусок его одежды. Часть его побега попала на видео. Злоумышленник скрылся, полиция разыскивает его по фотороботу.

Ранее сообщалось, что в городе Торрингтон, США, домашняя собака породы хаски отогнала медведя от маленького мальчика. Инцидент попал на видео.