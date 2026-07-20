Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:42, 20 июля 2026Бывший СССР

Российские подразделения продвинулись в Казачьей Лопани

ВС России смогли занять северную часть Казачьей Лопани
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) смогли продвинуться в Казачьей Лопани. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска заняли северную часть Казачьей Лопани», — передает канал слова своего источника.

Подразделения ВС России, по его словам, помимо этого наступают в Волчанском районе за Белый Колодезь.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска поразили железнодорожные составы Вооруженных сил Украины, перевозившие грузы военного назначения в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в российском городе
    На АвтоВАЗе подтвердили изменение стоимости внедорожника Lada
    В российском регионе трех человек осудили за организацию незаконной миграции
    В Турции предположили смещение Зеленского с власти
    Число пострадавших при ударе ВСУ по вокзалу в российском городе выросло
    Ремонты на недоступных для атак дронов сибирских НПЗ перенесли
    В США снова взлетели цены на бензин
    На Украине анонсировали отставку Сырского
    Российские подразделения продвинулись в Казачьей Лопани
    Волочкова вышла в свет с новым имиджем
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok