Российские подразделения продвинулись в Казачьей Лопани

ВС России смогли занять северную часть Казачьей Лопани

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) смогли продвинуться в Казачьей Лопани. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска заняли северную часть Казачьей Лопани», — передает канал слова своего источника.

Подразделения ВС России, по его словам, помимо этого наступают в Волчанском районе за Белый Колодезь.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска поразили железнодорожные составы Вооруженных сил Украины, перевозившие грузы военного назначения в Запорожской области.