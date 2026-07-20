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12:29, 20 июля 2026Россия

Армия России ударила «Геранями» по украинским поездам

Минобороны России заявило об ударах по перевозившим военные грузы поездам ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска поразили железнодорожные составы Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозившие грузы военного назначения в Запорожской области. Об ударах по поездам сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Атака произведена при помощи барражирующих боеприпасов «Герань». «Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных с снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны России отчитались о серии ударов по Украине. Основной целью стал порт Одессы, где подразделения ВСУ хранили топливо и горюче-смазочные материалы. Кроме того, успешно атакованы военные объекты в Харьковской, Одесской, Полтавской, Николаевской и Криворожской областях. Поражены военные цели ВСУ в некоторых районах Донбасса и Новороссии.

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