Армия России ударила «Геранями» по украинским поездам

Минобороны России заявило об ударах по перевозившим военные грузы поездам ВСУ

Российские войска поразили железнодорожные составы Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозившие грузы военного назначения в Запорожской области. Об ударах по поездам сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Атака произведена при помощи барражирующих боеприпасов «Герань». «Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных с снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны России отчитались о серии ударов по Украине. Основной целью стал порт Одессы, где подразделения ВСУ хранили топливо и горюче-смазочные материалы. Кроме того, успешно атакованы военные объекты в Харьковской, Одесской, Полтавской, Николаевской и Криворожской областях. Поражены военные цели ВСУ в некоторых районах Донбасса и Новороссии.