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17:34, 27 октября 2022Россия

Путин порассуждал о происках «руки Кремля»

Президент Путин порассуждал о причастности «руки Кремля» к мировым событиям

Кадр: Первый канал

Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» и порассуждал о причастности «руки Кремля» к мировым событиям. Трансляция мероприятия ведется на официальном сайте мероприятия.

«Если изначально классический либерализм понимал свободу каждого человека как свободу говорить что хочешь, делать что хочешь, то уже в ХХ веке либералы стали заявлять, что у так называемого "открытого общества" есть враги. И свобода таких врагов может и должна быть ограничена, а то и отменена», — сказал глава государства.

По его словам, теперь эти заявления дошли до абсурда, когда любая отличная точка зрения объявляется угрозой демократии.

«Что из России не исходит — это все происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как "происки Кремля", "рука Кремля"... Это бред какой-то. Хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее что-нибудь изложите... Нельзя же все сваливать на козни Кремля», — заявил Путин.

В 2022 году заседание клуба посвящено теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Открытие состоялось 24 октября. Авторы докладов о будущем мироустройстве уверены, что хотя ближайший исторический период будет напряженным, мир не ждет ядерный апокалипсис.

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Евгения Куликова
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