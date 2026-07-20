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14:36, 20 июля 2026Моя страна

Российские ученые предложили производить топливо из микроводорослей

В Калининграде предложили производить топливо из микроводорослей
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wikipedia

Российские ученые из Калининграда предложили создавать моторное топливо из микроводорослей Scenedesmus. О производстве экологически чистого горючего РИА Новости рассказала заведующая лабораторией микробиологии и биотехнологий, научный руководитель программы аспирантуры «Биотехнология» БФУ имени И. Канта Любовь Дышлюк.

«Преимущества микроводорослей заключаются в высокой эффективности фотосинтеза, значительном содержании липидов, а также в простоте выращивания и отсутствии необходимости в больших пахотных площадях», — сообщила исследователь.

По ее словам, микроводоросли возможно культивировать как в закрытых системах, например, в лабораторных условиях, так и в открытых водоемах в естественной среде.

Ученая заметила, что в странах Азии и Австралии распространены предприятия по культивации микроводорослей. Там для этих целей активно используют бассейны и целые лагуны.

Дышлюк рассказала, что получаемый в конце всего процесса биодизель является нетоксичным, биоразлагаемым топливом. Уже давно его используют для заправки транспорта в Германии, Италии и Малайзии. Исследователь подчеркнула, что, согласно прогнозам мировых аналитиков, к 2030 году биодизель заменит до семи процентов мирового потребления ископаемого топлива.

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