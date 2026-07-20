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14:46, 20 июля 2026Экономика

Ремонты на недоступных для атак дронов сибирских НПЗ перенесли

Банк России сообщил о переносе плановых ремонтов на сибирских НПЗ на осень 2026 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: ToppyBaker / Shutterstock / Fotodom

Плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), расположенных в Сибири, перенесены на осень для увеличения предложения топлива на внутреннем рынке. Об этом говорится в июльском докладе Банка России, относящемся к региональной экономике.

Уже в мае крупные НПЗ региона, входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), работали с пиковой нагрузкой и перерабатывали рекордные объемы сырья.

Независимые производители также улучшили свои показатели, хотя до этого испытывали трудности с обеспеченностью основным сырьем и спросом. Один из таких заводов нарастил загрузку мощностей почти в два раза.

Главной причиной переноса стала недоступность предприятий в силу их географического расположения для атак беспилотников, из-за которых многим НПЗ в европейской части страны пришлось уходить на внеплановые ремонты. Вице-премьер Александр Новак прямо связывал временный дефицит топлива на рынке с ремонтами НПЗ из-за «прилетов».

Ранее Минэнерго сообщило, что механизм импортного демпфера, введенный в отношении бензина, распространят дизельное топливо, что позволит при необходимости начать его закупку за рубежом.

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