Путин отверг идею о враждебности России Западу

Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада

Россия не считает себя врагом Запада. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия — это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм», — сказал он.

При этом глава государства отметил, что есть «как минимум два Запада». Первый из них — «Запад традиционных, прежде всего христианских ценностей, свободы, патриотизма, богатейшей культуры», который, по словам президента России, «нам в чем-то близок».

«Но есть и другой Запад. Агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных идей. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится», — подчеркнул Путин.

Также российский президент заявил, что либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, и порассуждал о причастности «руки Кремля» к мировым событиям. По его словам, сейчас подобные заявления дошли до абсурда, когда любая отличная от доминирующей на Западе точка зрения объявляется угрозой демократии.