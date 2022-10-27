Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 27 октября 2022Россия

Путин отверг идею о враждебности России Западу

Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Россия не считает себя врагом Запада. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия — это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм», — сказал он.

При этом глава государства отметил, что есть «как минимум два Запада». Первый из них — «Запад традиционных, прежде всего христианских ценностей, свободы, патриотизма, богатейшей культуры», который, по словам президента России, «нам в чем-то близок».

«Но есть и другой Запад. Агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных идей. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится», — подчеркнул Путин.

Также российский президент заявил, что либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, и порассуждал о причастности «руки Кремля» к мировым событиям. По его словам, сейчас подобные заявления дошли до абсурда, когда любая отличная от доминирующей на Западе точка зрения объявляется угрозой демократии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой
Врач назвал опасным популярный «бабушкин» способ профилактики простуды
Путин возмутился «цап-царапом» со стороны Запада
Продюсер «Пиратов Карибского моря» извинился перед актрисой за съемки
Путин сравнил изменения в мире с тектоническими плитами
Газманов рассказал об отсутствии планов по продаже квартиры в Латвии
Путин ассоциировал себя с «низами» и рассказал о семье
Путин назвал главную историческую задачу
Путин рассказал о значении распада СССР
В Японии указали на исчерпание ресурсов США из-за поставок оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.