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19:10, 30 июля 2026 (обновлено: 19:18, 30 июля 2026)Путешествия

Два пассажирских самолета едва не столкнулись в аэропорту США

PYOK: Два пассажирских самолета Delta едва не столкнулись в аэропорту Атланты
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Два пассажирских самолета авиакомпании Delta Air Lines опасно сблизились по вине диспетчеров в аэропорту США. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 27 июля в воздушной гавани Атланты. Диспетчерская служба разрешила лайнеру, вылетающему в Рочестер, штат Нью-Йорк, начать разгон. При этом на соседнюю взлетно-посадочную полосу разрешили зайти на посадку борту из Питтсбурга.

В итоге два воздушных судна приблизились друг к другу в воздухе на расстоянии мене 500 метров и едва не столкнулись. Уточняется, что датчики обнаружения самолетов поблизости вовремя сработали и предотвратили возможную авиакатастрофу. Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов проводит расследование.

Ранее самолет едва не столкнулся с другим бортом при посадке в аэропорту США. Инцидент произошел в международном аэропорту имени Мохаммеда Али в городе Луисвилл, штат Кентукки.

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