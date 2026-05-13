Самолет едва не столкнулся с другим бортом при посадке в аэропорту США

Daily Mail: Грузовой самолет резко прервал посадку из-за борта на ВПП

Грузовой самолет едва не столкнулся с другим бортом на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту США. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел утром 13 мая в международном аэропорту имени Мохаммеда Али в городе Луисвилл (штат Кентукки). Тогда грузовой самолет едва не столкнулся при посадке с небольшим бортом, который выкатился на ВПП. Авиадиспетчер крикнул последнему: «Остановись!» — а затем дал команду пилоту другого самолета совершить маневр и резко прервать снижение.

В результате столкновения удалось избежать, к тому же никто не пострадал. Федеральное авиационное управление США начало расследование произошедшего.

В конце апреля сообщалось, что самолет авиакомпании United Airlines с десятками пассажиров на борту едва не столкнулся с беспилотником при посадке в США. Тогда также обошлось без пострадавших.