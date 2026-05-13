В Европе указали на важный сигнал по Украине

Мема: Европа не намерена искать дипломатическое решение конфликта на Украине

Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса на Украину стал сигналом того, что Европа не намерена искать дипломатическое решение конфликта на Украине. На это указал финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети Х.

«ЕС хотел ослабить Россию санкциями и использовать Украину как инструмент против нее, но это оказало противоположное воздействие на его собственную экономику», — отметил он.

По его словам, несмотря на то, что Европа недостаточно подготовлена к военному противостоянию, ее перевооружение продолжается, а это явный признак того, что европейское объединение хочет эскалации конфликта в ближайшем будущем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Европа понесет дополнительные финансовые убытки из-за отказа от российских углеводородов, поскольку бюджеты европейских стран уже обременены тратами в сотни миллиардов евро, которые ЕС «вкачивает» в Киев для продолжения конфликта.