18:01, 13 мая 2026Мир

В Европе указали на важный сигнал по Украине

Мема: Европа не намерена искать дипломатическое решение конфликта на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / DPA / Globallookpress.com

Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса на Украину стал сигналом того, что Европа не намерена искать дипломатическое решение конфликта на Украине. На это указал финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети Х.

«ЕС хотел ослабить Россию санкциями и использовать Украину как инструмент против нее, но это оказало противоположное воздействие на его собственную экономику», — отметил он.

По его словам, несмотря на то, что Европа недостаточно подготовлена к военному противостоянию, ее перевооружение продолжается, а это явный признак того, что европейское объединение хочет эскалации конфликта в ближайшем будущем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Европа понесет дополнительные финансовые убытки из-за отказа от российских углеводородов, поскольку бюджеты европейских стран уже обременены тратами в сотни миллиардов евро, которые ЕС «вкачивает» в Киев для продолжения конфликта.

