Песков: Для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России

В случае, если Никол Пашинян после выборов в Армении сохранит свои позиции в премьерском кресле, Россия сохранит конструктивные отношения с республикой. Об этом в беседе с журналистами «Интерфакса» сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Собеседник задал представителю Кремля вопрос о том, каков будущий вектор взаимодействия Москвы и Еревана в случае, если Пашинян останется на своем посту по итогам голосования. Песков ответил, что отношения будут конструктивными.

Он также подчеркнул, что для Москвы Армения важна как страна, с которой у России есть связь в контексте многовековой истории.

И, конечно, для нас важно, чтобы Армения хотела быть нашим другом. Вот, что важно Дмитрий Песков пресс-секретарь Владимира Путина

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на то, что Армения сделает исторически правильный выбор в пользу укрепления отношений с Россией. Дипломат подчеркнул, что армянский народ всегда от этого выигрывал и будет выигрывать.

