В Кремле обозначили отношения с Арменией при победе Пашиняна

В случае, если Никол Пашинян после выборов в Армении сохранит свои позиции в премьерском кресле, Россия сохранит конструктивные отношения с республикой. Об этом в беседе с журналистами «Интерфакса» сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Собеседник задал представителю Кремля вопрос о том, каков будущий вектор взаимодействия Москвы и Еревана в случае, если Пашинян останется на своем посту по итогам голосования. Песков ответил, что отношения будут конструктивными.
Он также подчеркнул, что для Москвы Армения важна как страна, с которой у России есть связь в контексте многовековой истории.
И, конечно, для нас важно, чтобы Армения хотела быть нашим другом. Вот, что важно
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на то, что Армения сделает исторически правильный выбор в пользу укрепления отношений с Россией. Дипломат подчеркнул, что армянский народ всегда от этого выигрывал и будет выигрывать.