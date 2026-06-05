На трассе «Новороссия» ввели ограничения на пассажирские перевозки

В ЛНР ввели ограничения на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия»

В Луганской Народной Республике (ЛНР) ввели ограничения на пассажирские перевозки из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы ЛНР.

С 04:00 6 июня субъектам хозяйствования запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Р-150 и Р-280 «Новороссия», а также перевозить по территории ЛНР группы детей на автомобильном транспорте без разрешения регионального Минобрнауки. Внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать, в некоторых случаях изменится их маршрут. В целях безопасности автомобилистам рекомендуется не использовать эти дороги для передвижения.

Кроме того, вводится запрет на все движения пригородных поездов, исключения определяются Минтрансом ЛНР.

3 июня дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в ДНР. Жертвами удара стали восемь человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие начали дистанционно минировать трассу «Новороссия». Дроны ВСУ сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения.