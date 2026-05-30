ВСУ начали дистанционно минировать трассу «Новороссия». Что происходит на сухопутном маршруте в Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали дистанционно минировать трассу «Новороссия» в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования в Бердянском муниципальном округе. Дрон сбрасывает взрывное устройство, объяснил губернатор.

Оно детонирует при фиксации движения независимо от того, автомобиль это или пешеход Евгений Балицкий губернатор Запорожской области

Власти Запорожской области призвали не ездить по трассе без необходимости из-за минной угрозы. Балицкий при этом подчеркнул, что украинским войскам не удастся создать блокаду Запорожской и Херсонской областей.

Водитель «КамАЗа» подорвался на мине ВСУ на трассе «Новороссия»

Стало известно о гибели водителя «КамАЗа» на трассе «Новороссия». Данный участок был заминирован Вооруженными силами Украины (ВСУ) при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он написал, что около шести утра вражеский гексакоптер «Баба-Яга» сбросил мины на участок трассы «Новороссия» в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин.

Что известно о применяемых ВСУ минах

Как отметил Telegram-канал «Военный Осведомитель», масса взрывчатки в таких небольших минах обычно всего несколько десятков грамм, чего достаточно для повреждения или даже выведения из строя небронированного автомобиля, а также гибели или тяжелого ранения человека.

Взрыватель возможен как магнитный, который срабатывает во время проезда транспорта над миной, так и и с датчиком на изменение положения, например, если на боеприпас наехали колесом или пнули.

Самоликвидация до 90 суток, то есть сброшенная сегодня мина может ждать своей жертвы до осени Военный Осведомитель

Сброс может осуществляться с кассет большого и малого размеров на 48 и 10 мин соответственно.

Глава Херсонской области подписал указ об ограничении движения на трассе «Новороссия»

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, запрещающий движение грузового транспорта через часть региона в Крым. Документ опубликован на сайте администрации Херсонской области.

Ограничение вводится на движение по участку федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в направлении автомобильного пункта пропуска «Джанкой» с 21 мая и до особого распоряжения, говорится в документе.

Исключение сделано для военных и специальных грузов, лекарств, техники для восстановления инфраструктуры, топлива, скоропортящихся товаров, отдельных видов продовольствия первой необходимости.

Позднее Сальдо призвал водителей к бдительности в связи с участившимися атаками беспилотников.

Прошу водителей и пассажиров быть максимально внимательными. По возможности заранее продумывайте маршрут, выбирайте для поездок светлое время суток, избегайте необязательных остановок на открытых участках дороги Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

О схожей ситуации ранее сообщал и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий: противник целенаправленно использует беспилотники против гражданских автомобилей и объектов инфраструктуры в прифронтовых регионах, добавил Сальдо.

ВСУ начали атаковать грузовой транспорт и бензовозы на трассе в последние несколько недель

Трасса «Новороссия» является сухопутным маршрутом в Крым и важной частью логистики фронта. В мае над магистралью начали массово появляться украинские дроны Hornet, которые стали атаковать военные грузовики, бензовозы, фуры и места их разгрузки, отмечал «Военный Осведомитель».

Как указал Telegram-канал «Рыбарь», удары беспилотников противника имеют значение не только для снабжения Крыма, но и для военных в зоне проведения специальной военной операции.

Операторы ВСУ системно работают над нарушением снабжения ВС РФ в южных регионах России, что особенно хорошо заметно при обращении к статистике поражений и попыток атак по различным видам транспорта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей Рыбарь

Глава ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин, который регулярно ездит по сухопутному маршруту из Крыма в Ростов, в эфире «Радио Спутник в Крыму» отметил, что сегодня на трассу «Новороссия» заходит от 900 до 1 000 фур в сутки, это огромное количество транспорта, и противник физически не сможет прервать маршрут сообщения.

И враг пытается прежде всего запугать людей. Потому что сегодня фактически перекрыть сухопутный коридор физически они не могут, а могут только запугивать и распространять ложную информацию о каких-то десятках, сотнях поврежденных грузовиков Анатолий Цуркин Глава ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов

На фоне сообщений о сложностях с логистикой власти Крыма ограничили продажу на автозаправках бензина марки Аи-95. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. С 30 мая на полуострове будут отпускать не более 20 литров топлива в сутки в одни руки. Он также призвал крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку в обычном режиме.

До этого, с 22 мая, частичные ограничения ввели в Севастополе. Отпуск бензина на автозаправочных станциях (АЗС) сети ТЭС был ограничен 20 литрами в одни руки. Губернатор города Михаил Развожаев призвал не создавать искусственный ажиотаж, отметив, что ситуация решается.