ВВС Британии развернули свои истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА

Хили: ВВС Британии развернули истребители в Румынии для помощи НАТО в патрулировании

ВВС Великобритании были развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после инцидента с падением беспилотника, заявил министр обороны страны Джон Хили. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Лондон поддерживает Румынию. «Самолеты RAF уже развернуты в Румынии для помощи НАТО», — указал он.

Ранее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв.

