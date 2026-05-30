Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Провокация против России в Румынии закончится плохо для Евросоюза

Попытка Европы использовать инцидент с падением дрона в Румынии для оправдания эскалации конфликта с Россией обернется для ЕС катастрофой, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Sabby Sabs.

«Эта попытка европейцев, в частности, использовать Румынию в качестве провокации, чтобы оправдать ответные действия Европы, закончится для них плохо», — предупредил он о возможных последствиях.

По мнению специалиста, Европа не имеет достаточной силы и мощи.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.