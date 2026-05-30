Марочко заявил об отступлении ВСУ с северной части берега Северского Донца

Марочко: ВСУ покинули северную часть береговой линии Северского Донца

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили с северной части береговой линии реки Северский Донец под Святогорском в Донецкой народной республике (ДНР), армия РФ наступает у данного участка, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил специалист, село Татьяновка расположено примерно в 5 километрах восточнее Святогорска. «Здесь наши военнослужащие расширили зону контроля вдоль береговой линии Северского Донца в северо-восточном направлении», — указал он.

Марочко добавил, что украинские войска полностью покинули северную часть береговой линии Северского Донца.

Ранее он рассказал, что взяв под контроль Новоалександровку в ДНР, Вооруженные силы (ВС) России подготовили плацдарм для наступления на север.