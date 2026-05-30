Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:17, 30 мая 2026Бывший СССР

Марочко заявил об отступлении ВСУ с северной части берега Северского Донца

Марочко: ВСУ покинули северную часть береговой линии Северского Донца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили с северной части береговой линии реки Северский Донец под Святогорском в Донецкой народной республике (ДНР), армия РФ наступает у данного участка, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил специалист, село Татьяновка расположено примерно в 5 километрах восточнее Святогорска. «Здесь наши военнослужащие расширили зону контроля вдоль береговой линии Северского Донца в северо-восточном направлении», — указал он.

Марочко добавил, что украинские войска полностью покинули северную часть береговой линии Северского Донца.

Ранее он рассказал, что взяв под контроль Новоалександровку в ДНР, Вооруженные силы (ВС) России подготовили плацдарм для наступления на север.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения к ЕС». Путин предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС

    Марочко заявил об отступлении ВСУ с северной части берега Северского Донца

    Захарова заявила о попытках Запада отвлечь внимание от атаки на Старобельск

    Еще один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

    В российском городе сработали системы ПВО

    В США сделали заявление о стратегических вооружениях России

    На Западе указали на решающий момент в вопросе Украины

    Россия получит особые условия прохода через Ормузский пролив

    Захарова высказалась об инциденте с падением БПЛА в Румынии

    Президент Польши раскритиковал главу Минобороны из-за соглашения с Британией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok