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00:15, 6 июня 2026Мир

В МИД заявили о «законных вопросах» к Армении

Галузин: Армения остается союзником России, но к ней есть законные вопросы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Армения остается важным союзником России, однако у Москвы есть к ней законные вопросы. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Армения остается нашим союзником и стратегическим партнером. Другое дело, что даже к такому союзнику, стратегическому партнеру у нас есть абсолютно законные вопросы», — сказал он.

По его словам, эти вопросы вызваны резким разворотом Еревана в сторону Европейского союза (ЕС). Галузин отметил, что Брюссель проводит враждебную по отношению к России политику и поддерживает Украину, а в таких условиях сближение Еревана с ЕС «не может не вызывать вопросов».

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков выразил надежду на то, что Армения сделает исторически правильный выбор в пользу укрепления отношений с Россией. Дипломат подчеркнул, что армянский народ всегда от этого выигрывал и будет выигрывать.

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